Медик назвал 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды

Некоторые медикаменты могут вызвать аллергическую реакцию и именно поэтому не стоит заниматься самолечением. Фото: pexels.com

Некоторые медикаменты могут вызвать аллергическую реакцию и именно поэтому не стоит заниматься самолечением. Фото: pexels.com

Россиянам рассказали, что существует, как минимум, девять ошибок при приеме лекарств, которые могут довести до беды. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать несколько правил.

Многие пациенты принимают лекарственные средства бесконтрольно и даже не думают о том, что таблетки могут нанести существенный вред организму. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Медицинская сестра Ольга Котельникова рассказала о самых популярных ошибках, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. Эксперт отметила, что все принимаемые лекарства должны быть строго назначены доктором.

Медик отметила, что прием таблеток без назначения специалиста может привести к неприятным последствиям.

Инструкция

Покупая лекарства, пациенты не часто смотрят на побочные действия. Такая невнимательно может дорого обойтись. Некоторые препараты приводят к нежелательным последствиям.

Хранение лекарств

Далеко не все верно соблюдают правила хранения лекарственных средств. Из-за этого у медикаментов может снизиться эффективность. Кроме этого, кое-какие препараты становятся токсичными.

Время приема препарата

Есть такие медикаменты, которые важно пить в установленный промежуток времени. Пренебрегать таким правилом нельзя. Это может привести к появлению заторможенности днем и к бессоннице ночью.

Вынужденное удваивание дозы

Если пациент вовремя не смог принять лекарства, то после не нужно принимать удвоенную дозу. Такая ошибка может спровоцировать развитие побочных эффектов.

Отмеривание дозы

Порции своих лекарств важно отмерять специальной мерной ложечкой или стаканчиком.

Срок годности

Не следует пренебрегать сроком годности таблеток. Перед применением всегда следует проверять не просрочено ли лекарство.

Сочетаемость лекарств

Перед приемом таблеток следует посоветоваться со врачом. Речь о сочетаемости лекарственных препаратов. Неверная комбинация медикаментов может быть опасна для здоровья.

Сочетание лекарств с продуктами

Случается, что некоторые лекарственные средства запрещено сочетать с определенными продуктами.

Медикаменты и алкоголь

Одновременное употребление лекарств и алкоголя категорически запрещено. В итоге может появиться тошнота, головная боль, рвота и повышение артериального давления.

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