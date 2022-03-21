Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Владимир Жириновский находится в критическом состоянии
Владимир Жириновский продолжает проходить лечение. Фото: сайт Президента России

У главы ЛДПР Владимира Жириновского, который длительное время проходит лечение в больнице, отказало легкое. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В настоящее время политик находится в критическом состоянии — у него диагностировали септический шок.

Врачи пока не дают оптимистичных прогнозов насчёт восстановления политика. По результатам анализов политик по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, в целом наблюдается отрицательная динамика.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что тяжелобольной COVID-19 Жириновский не узнает родных.

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