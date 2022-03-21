Экономист предупредил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей

Отказ от российского газа и нефти приведет к падению производства в ЕС на 2,2 процента, заявил эксперт. Фото: Рixabay

Отказ от российского газа и нефти приведет к падению производства в ЕС на 2,2 процента, заявил эксперт. Фото: Рixabay

Полное прекращение импорта энергоресурсов из России является самым негативным развитием событий для Европы. Такое мнение выразил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

По его словам, отказ от российского газа и нефти приведет к падению производства в Евросоюзе на 2,2% и спровоцирует рецессию по всей еврозоне. Результатом таких ограничительных мер станет спад производства в течение двух кварталов, добавил эксперт.

Как сообщила газета Financial Times, министр финансов Великобритании Риши Сунака уверен, что удар по Лондону из-за тесных связей с континентальной Европой будет еще значительнее и приведет к обвалу в размере 70 млрд фунтов стерлингов (3% ВВП Соединенного Королевства).

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что Болгария намерена отказаться от российского газа. Страна отказывается вести переговоры с «Газпромом» о новом соглашении о поставках газа.

Также напомним, что аналитик предсказала резкое повышение цен на газ в Европе. По мнению экспертом, такая ценовая динамика в первую очередь объясняется активным раскручиванием санкционной спирали.