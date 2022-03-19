Болгария намерена отказаться от российского газа

Болгария намерена отказаться от российского газа
Болгария откажется от газа из России. Фото: Pixabay

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что страна отказывается вести переговоры с «Газпромом» о новом соглашении о поставках газа.

Василев заявил в эфире Болгарского национального радио, что в сложившейся ситуации у властей Болгарии нет возможности вести переговоры с «Газпромом» о заключении нового договора о поставках российского газа. Действующее соглашение истекает 31 декабря этого года.

Он уточнил, что у его страны «есть и альтернативы [новому соглашению с «Газпромом»]», передает ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что газ можно поставить по Трансбалканскому газопроводу. Также можно договориться о поставках газа из Азербайджана. Однако, по мнению экспертов, поставки газа по альтернативным маршрутам выйдут значительно дороже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик предсказала резкое повышение цен на газ в Европе.

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