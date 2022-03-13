Аналитик предсказала резкое повышение цен на газ в Европе

Аналитики: цены на газ в Европе могут обновить максимумы в ближайшие дни. Фото: Pixabay

Аналитики: цены на газ в Европе могут обновить максимумы в ближайшие дни. Фото: Pixabay

Аналитики оценили ситуацию на рынке энергоресурсов.

По их словам, цены фьючерсов на газ в Европе неустойчивы, направление их движения в ближайшие дни и даже часы сложно спрогнозировать, превысить рекордные 4 тыс. долларов за тысячу кубометров они могут уже в ближайшее время.

В текущей обстановке цены на газ могут дойти до новых рекордных уровней.

«Произойти это может как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели», — говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Отметим, что цены на газ в Европе в понедельник впервые в истории превысили 3 тыс. долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновили исторические максимумы. Тогда котировки подобрались к отметке в 4 тыс. долларов, однако так и не достигли ее — остановились на уровне в 3892 доллара. Стоимость в 4 раза превысила среднюю цену газовых фьючерсов в феврале — почти 950 долларов.

По словам Беловой, такая ценовая динамика в первую очередь объясняется активным раскручиванием санкционной спирали, пишет РИА «Новости».Рынок закладывал в котировки вероятность частичной или полной остановки поставок российского газа. Кроме того, спецоперация на территории транзитной страны увеличивает риски повреждения газотранспортной инфраструктуры, отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его словам, резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в Европейский союз, где он занимает порядка 40-45% в структуре импорта природного газа.

«Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок», — сказал он

Фьючерсы после обновления исторического максимума за несколько дней подешевели втрое и в пятницу торговались ниже 1300 долларов.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.