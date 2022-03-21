Рукописные ценники в гипермаркете «О’Кей» заинтересовали прокуратуру Петербурга

Рукописные ценники в гипермаркете «О’Кей» заинтересовали прокуратуру Петербурга
Ценники на продукты были написаны от руки. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили магазин «О’Кей» на юго-западе Петербурга из-за написанных от руки ценников.

Как сообщили в городской прокуратуре, речь идет о гипермаркете «О’Кей», расположенном на улице Партизана Германа, 2, в Красносельском районе. Для проверки ведомство привлекло специалистов Роспотребнадзора.

Ценники на продукты были написаны от руки. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Ценники на продукты были написаны от руки. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Выяснилось, что гипермаркет продавал поваренную соль, муку, масло и молочную продукцию без надлежаще оформленных ценников. Это нарушает федеральное законодательство, а точнее — право потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах.

Ценники на продукты были написаны от руки. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Ценники на продукты были написаны от руки. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

По итогам проверки надзорный орган внес представление в адрес руководителя ООО «О’Кей». Сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о прогнозах цен на продукты первой необходимости.

«О’Кей» новости СПб проверка прокуратура ценники


 

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