Петербуржцам рассказали о прогнозах цен на продукты перовой необходимости

Петербуржцам рассказали о прогнозах цен на продукты перовой необходимости
Петербуржцам рассказали о прогнозах цен на продукты перовой необходимости. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Как сообщают в Банке России, сейчас российская экономика входит в фазу перестройки, сопровождающуюся временным и неизбежным повышением цен. Наблюдают изменение стоимости продуктов и сами петербуржцы.

Так, подорожали даже такие базовые продукты питания как бакалейная группа, растительное масло, фрукты, овощи. Цены остаются в норме только на молочную продукцию. С экспертами пообщались «78.ru» и выяснили, какие прогнозы по ценам на продукты первой необходимости стоит ожидать в ближайшее время.

На уровне закона понятия «базовые продукты» не существует, но специалисты поделились своим мнением на этот счет. Так аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова заявила, что к этой группе можно отнести товары, перечисленные раньше в составе «потребительской корзины», под которой подразумевался минимальный набор продуктов питания, который необходим для сохранения существования человека. В 2021 году термин был исключен из законодательства.

В свою очередь эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что основные продукты могут быть разные, но продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН предлагает следующий список: молочная продукция, зерновые, масла, овощи и прочее.

Согласно данным Росстата по субъектам России, в сравнении с январем в Петербурге потребительские цены выросли на 1,5%. В целом тенденции увеличение стоимости носят общемировой характер. По мнению Зельцера, эта тенденция развивается на фоне роста биржевых цен из-за рисков перебоя поставок на волне санкций Запада, кроме того есть и спекулятивный фактор.

При этом федеральные продуктовые сети от прогнозов по росту цен традиционно отказываются. На счет нехватки сахара генеральный директор INFOLine Иван Федяков заявил, что в ближайшем будущем его ждать не придется, но в среднесрочном прогнозе сахар снова подорожает из-за возможного сокращения объёмов производства. Он отметил, что большая часть семян для сахарной свёклы остаются привозными.

По мнению Федякова, могут немного повыситься цены на хлебобулочные и макаронные изделия. Как утверждает совладелец сети «РеалЪ» Александр Мышинский, стоимость пока не растет только у молочной продукции, но также в последнее время стал дороже так называемый «борщевой набор», причём в цене на 30% резко растёт лук, дорожает растительное масло.

Эксперты заверили россиян, что создать запас базовых продуктов на две-три недели вполне возможно, если это с помощью этого можно избавиться от стресса, но при этом скупать всё в производственных масштабах точно не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для удовлетворения внутреннего спроса запасов сахара и гречки в России хватает, утверждают специалисты.

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