В Санкт-Петербурге у проспекта Обуховской обороны за полчаса утонули два человека

В Санкт-Петербурге у проспекта Обуховской обороны за полчаса утонули два человека. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге у проспекта Обуховской обороны за полчаса утонули два человека. Фото: pexels

В Невском районе Петербурга за полчаса под лед провалились два человека.

Сегодня, 21 марта, в Неве утонули два человека. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Примерно около 17 часов в экстренные службы поступило сообщение об утонувшем в Неве человеке напротив дома № 123 по проспекта Обуховской Обороны. Когда спасатели прибыли на место, спасти человека было уже невозможно. Отмечается, что в этом мете реки очень сильное течение, спускаться под воду там смертельно опасно.

По прошествии получаса с того же места поступил еще один вызов, на этот раз ближе к саду Крупской. По предварительным данным, на лед вышли трое мигрантов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что один из них упал в воду, а двое других пытались сами его достать, но у них не вышло это сделать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 марта на Финском заливе под лед провалились два рыбака. Один из мужчин оказался подо льдом в Финском заливе, а следом беда настигла и другого участника ловли.