В сети «О’Кей» объяснили рукописные ценники в гипермаркете в Петербурге

Компания «О’Кей» объяснила, почему в гипермаркете в Красносельском районе разместили написанные от руки ценники на продукты.
Как сообщили в пресс-службе ГК «О’Кей», в системе компании в понедельник произошел глобальный технический сбой, из-за чего сотрудники не смогли распечатать ценники на товары.
«Ценники оформлялись с рукописным заполнением, что не является нарушением, и допустимо согласно Закону «О защите прав потребителей», — заявили в компании.
Отмечается, что к настоящему моменту все технические неполадки устранены и ценники распечатаны должным образом.
Покупателям принесли извинения за возможные неудобства.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рукописные ценники в гипермаркете «О’Кей» заинтересовали прокуратуру Петербурга. Гипермаркет продавал поваренную соль, муку, масло и молочную продукцию без надлежаще оформленных ценников. Как сообщала прокуратура, это нарушает федеральное законодательство, а точнее — право потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах.