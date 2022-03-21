В сети «О’Кей» объяснили рукописные ценники в гипермаркете в Петербурге

В сети «О’Кей» объяснили рукописные ценники в гипермаркете в Петербурге
Ценники на продукты были написаны от руки. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Компания «О’Кей» объяснила, почему в гипермаркете в Красносельском районе разместили написанные от руки ценники на продукты.

Как сообщили в пресс-службе ГК «О’Кей», в системе компании в понедельник произошел глобальный технический сбой, из-за чего сотрудники не смогли распечатать ценники на товары.

«Ценники оформлялись с рукописным заполнением, что не является нарушением, и допустимо согласно Закону «О защите прав потребителей», — заявили в компании.

Отмечается, что к настоящему моменту все технические неполадки устранены и ценники распечатаны должным образом.

Покупателям принесли извинения за возможные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рукописные ценники в гипермаркете «О’Кей» заинтересовали прокуратуру Петербурга. Гипермаркет продавал поваренную соль, муку, масло и молочную продукцию без надлежаще оформленных ценников. Как сообщала прокуратура, это нарушает федеральное законодательство, а точнее — право потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах.

«О’Кей» новости СПб ценники


 

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