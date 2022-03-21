В ООН назвали отказ от российского топлива безумием, угрожающим климату

Сокращение зависимости от топлива РФ может привести к тому, что выбросы вырастут на 14%. Фото: pixabay

Сокращение зависимости от топлива РФ может привести к тому, что выбросы вырастут на 14%. Фото: pixabay

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сравнил поспешную отмену от российского топлива с безумием, которое угрожает глобальным климатическим ценам.

Гутерриш заявил, что поспешное стремление стран отказаться от российского топлива привело к повышенному потреблению угля и природного газа. Генсек напомнил о Парижском соглашении по климату, который призван сдержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия. Однако сокращение зависимости от топлива РФ может привести к тому, что выбросы вырастут на 14%, передает ТАСС.

«Страны могут быть настолько поглощены непосредственным дефицитом поставок ископаемого топлива, что они пренебрегут политикой сокращения использования ископаемого топлива или ограничат ее. Это безумие. Зависимость от ископаемого топлива — взаимно гарантированное уничтожение», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Болгария намерена отказаться от российского газа.