Некоторые россияне получат до 20 000 рублей на карту «Мир» уже с 22 марта

Некоторые россияне получат до 20 000 рублей на карту &#171;Мир&#187; уже с 22 марта
Деньги придут на карту "Мир". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Часть российских граждан получит по 5000 рублей на банковскую карту мир. Деньги начнут зачислять уже с 22 марта 2022 года.

Речь идет о денежных средствах, которые может получить каждый за путешествия по России. Чтобы оформить кешбэк, нужно забронировать жилье или тур по России на сайте мирпутешествий.рф.

Важно, чтобы оплата поездки проходила по банковской карте национальной платежной системы «Мир». Туристам возместят 20% от суммы, потраченной на бронирование гостиницы или покупку тура. Например, если путевка стоила 25 000 рублей, то на карту вернут 5000 рублей. Максимум с одного бронирования гражданин может получить 20 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названа дата выдачи рекордных выплат российским пенсионерам.

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