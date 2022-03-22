Часть граждан в РФ в марте получит по 24 600 рублей от ПФР

На пособие могут претендовать только неработающие россияне. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На пособие могут претендовать только неработающие россияне. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторые российские граждане в марте 2022 года смогут получить единовременную денежную выплату от ПФР.

В Пенсионном фонде рассказали, что с этого фонда начались выплаты единовременных пособий семьям при рождении ребенка. На пособие могут претендовать только неработающие россияне.

Размер выплаты с февраля составляет 20 473 рубля. Но в некоторых регионах есть районный коэффициент, при котором сумма увеличивается. Например, в Приморском и Хабаровском крае коэффициент составляет 1,2, то есть семьям выплатят по 24 566 рублей.

Для получения разового пособия нужно обратиться в ПФР с заявлением и свидетельством о рождении ребенка. Если заявление будет подано в начале марта, то деньги начислят до 23 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторые россияне получат до 20 000 рублей на карту «Мир» уже с 22 марта.