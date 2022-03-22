Неизвестный «заминировал» все мосты в Петербурге

Неизвестный заявил о «минировании» всех мостов в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 марта в ДЧ ГУ из ДЧ ОМВД Измайлово Восточного округа Москвы поступило сообщение о том, что им позвонил неизвестный и сообщил о заминировании всех мостов в Петербурге.

В результате проведенной работы на территории Северной столицы осмотрено 342 моста, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник полиция искала «бомбы» более чем в 200 зданиях судов, учебных заведений, станции метро и ТЭЦ в Петербурге и Ленобласти.