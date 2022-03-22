Сады, парки и скверы Петербурга закрыли на весеннюю просушку

Сады, парки и скверы Петербурга закрыли на весеннюю просушку
Сады и парки закрыли. Фото: gov.spb.ru

Комитет по благоустройству Петербурга начал постепенно закрывать сады, парки и скверы на просушку после зимы.

Об этом стало известно во вторник, 22 марта. Соответствующее решение принимается по результатам мониторинга фактического состояния каждого объекта.

В Северной столице планируется временно ограничить вход на 104 объекта. К настоящему моменту ограничен вход в 37 парков и скверов.

В первую очередь закрываются сады и парки, имеющие полное ограждение. Однако уйти на просушку могут и те объекты, которые не огорожены, — пояснили в комитете.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 26 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Напомним, в Петербурге депутатами была разработана «тепловая карта», на которой в режиме реального времени должны появляться точки с наиболее проблемными участками. Группа во главе с депутатом Дмитрием Павловым планировала завершить «тепловую карту» к марту, но воплотить идею в жизнь оказалось сложно.

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