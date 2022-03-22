Петербургским работодателям рассказали, как получить субсидии за трудоустройство молодежи

Для того чтобы получить господдержку работодатель должен будет обратиться в центр занятости для подбора специалистов под вакансии. Фото: pixabay

Для того чтобы получить господдержку работодатель должен будет обратиться в центр занятости для подбора специалистов под вакансии. Фото: pixabay

Компании, которые в 2022 году примут на работу молодых людей до 30 лет, получат государственную поддержку в рамках программы субсидирования найма.

Данная мера распространяется на отдельные категории граждан. Речь идет о выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, молодых людях без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах и родителях несовершеннолетних.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», для получения субсидии работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов и подать заявление в Фонд социального страхования.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в России существует три вида трудового стажа: страховой, общий и специальный. В Пенсионном фонде РФ объяснили, чем они отличаются. По страховому трудовому стажу определяется право гражданина на получение страховой пенсии. В 2022 году для выхода на пенсию россиянам требуется 13 лет стажа. Для оформления страховой пенсии на общих основаниях в этом году в ПФР могут обратиться женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года.