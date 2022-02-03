Страховой, общий и специальный трудовой стаж: в ПФР объяснили разницу

В 2022 году для выхода на пенсию россиянам требуется 13 лет страхового стажа. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В 2022 году для выхода на пенсию россиянам требуется 13 лет страхового стажа. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В России существует три вида трудового стажа: страховой, общий и специальный. В Пенсионном фонде РФ объяснили, чем они отличаются.

Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

По страховому трудовому стажу определяется право гражданина на получение страховой пенсии. В 2022 году для выхода на пенсию россиянам требуется 13 лет стажа.

Для оформления страховой пенсии на общих основаниях в этом году в ПФР могут обратиться женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года.

Специалисты напомнили, что страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР. Этот срок учитывается при определении права на пенсию.

Существуют и нестраховые периоды, которые тоже засчитываются в страховой стаж. К ним относятся: период прохождения военной службы; период, когда один из родителей ухаживает за каждым ребенком, пока ему не исполнилось полтора года, но в общей сложности это должно быть не более шести лет; период, когда человек находится на пособии по безработице; период ухода трудоспособного человека за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет. Полный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда.

Нестраховые периоды будут засчитываться в стаже только в случае, если до или после них человек работал в месте, где начислялись страховые взносы в ПФР.

Также определение права на страховую пенсию зависит от размера индивидуального пенсионного коэффициента. В этом году его минимальная величина для выхода на пенсию должна быть не менее 23,4. По завершении переходного периода в следующем году коэффициент будет равен 30.

Общий трудовой стаж — это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Это значит, что для стажа после 1 января 2002 года понятие «общий трудовой стаж» не будет применяться.

Третий стаж — так называемый специальный. Это стаж на некоторых видах работ, с которым человек может претендовать на назначение досрочной пенсии. Речь идет, в том числе, о педагогической, медицинской и творческой деятельностях, работе с вредными для здоровья условиями и в горячих цехах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПФР начнет начислять пенсионерам повышенные пенсии с 3 февраля.