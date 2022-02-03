ПФР начнет начислять пенсионерам повышенные пенсии с 3 февраля

Неработающие пенсионеры Москвы и Московской области начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля текущего года. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) на сайте.

В ПФР указали, что средний размер выплат увеличился на 1,5 тыс. рублей, таким образом, пенсионеры получат 18 984 рубля в месяц.

Все выплаты ПФР проведет автоматически. Из-за того, что решение провести индексацию приняли задним числом, с 1 января, пенсионеры получат доплату за январь, поскольку тогда индексация была только на 5,9%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приятные бонусы для своих пожилых клиентов подготовил один из российских банков. Граждане пенсионного возраста, получающие ежемесячные переводы пенсий на банковскую карту, смогут рассчитывать на единовременную выплату и бесплатную страховку от мошеннических действий и незаконных списаний денег со счета.