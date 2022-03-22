Судебные приставы помогли петербурженке с дочерью-инвалидом получить квартиру вне очереди

Судебные приставы помогли петербурженке с дочерью-инвалидом получить квартиру вне очереди
Девочке, передвигающейся на инвалидной коляске, необходимы особые жилищные условия. Фото: pixabay.com

Судебные приставы Петербурга помогли семье с ребенком-инвалидом добиться предоставления жилья в бессрочном владении.

В квартире нуждалась местная жительница и ее несовершеннолетняя дочь, передвигающаяся в инвалидной коляске. Женщина обратилась в Смольнинский районный суд города с исковым заявлением о предоставлении ей внеочередного жилья, так как девочки необходимы определенные условия для проживания.

Как сообщила пресс-служба ГУФССП России по городу, суд постановил предоставить благоустроенную и пригодную для жизни девочки квартиру по договору социального найма, площадью на одного человека не менее нормы, предоставляемой в Петербурге, с учетом ее права на дополнительную площадь.

В итоге горожанке была предложена квартира площадью 42,50 кв.м в новом доме на Нижне-Каменской улице Приморского района с учетом всех требований. В ближайшие дни взыскательница и ее дочь отметят новоселье.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга взыскали задолженность по зарплате в размере почти 2 млн рублей.

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