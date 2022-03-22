В весенний призыв заберут почти 3 тысячи петербуржцев

В весенний призыв заберут почти 3 тысячи петербуржцев
Председателями призывных комиссий стали главы муниципальных образований. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербург готовится к проведению весенней призывной кампании, которая пройдёт с 1 апреля по 15 июля.

Отправиться на службу должны молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет проблем со здоровьем или отсрочек из-за работы или учёбы. Этой весной в воска должны отправиться служить около 2,7 тыс. петербуржцев.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, районные призывные пункты и городской сборный пункт уже готовы для новобранцев.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан в запасе. Соответствующий текст указа был опубликован 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Прошлый указ о военных сборах российский лидер подписал в апреле 2021 года.

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