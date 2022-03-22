Петербург сохранит и усилит все действующие меры социальной поддержки горожан

Власти Северной столицы сохранят и усилят все действующие меры социальной поддержки горожан. На это планируют выделить более 104 млрд рублей, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно во вторник, 22 марта, на очередном заседании городского правительства. В ходе собрания были подведены итоги выполнения государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» в прошлом году, а также определены задачи на этот год.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Беглов подчеркнул, что в настоящее время главная задача города – обеспечить экономическую и социальную стабильность, поддержать семьи с детьми и старшее поколение. Он заверил, что все социальные обязательства гарантированы Законом о бюджете города.

В прошлом году меру поддержки получили 2,6 млн горожан на общую сумму 74,9 млн рублей. Всего объем финансирования программы составил 99,7 млрд рублей. На текущий год власти планируют выделить на программу 104,5 млрд рублей. Кроме того, в настоящее время также разрабатывается возможность увеличения финансирования такой меры поддержки как социальный контракт.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что все меры социальной поддержки, включая субсидии, единовременные выплаты и пенсии, сохраняются в России. Все выплаты будут осуществляться в срок и в полном объеме.