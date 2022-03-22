В Петербурге резко вырос спрос на рассаду

В Петербурге резко вырос спрос на рассаду
Горожане готовятся к дачному сезону. Фото: pixabay

Жители Петербурга начали активно скупать рассаду, готовясь к новому дачному сезону. Показатели выросли сразу на 48 процентов по сравнению с 2021 годом.

Самой популярной рассадой оказался перец. Спрос на него вырос сразу вдвое по всей стране. В Северной столице показатели увеличились в 6 раз.

Как сообщили аналитики портала «Авито», также фиксируется высокий спрос на капусту. Ее востребованность выросла на 93%. Не забывают дачники и про баклажаны, огурцы, помидоры.

Горожане не забывают и про цветы. Продажи рассады роз в городе выросли в 3,3 раза. Популярность набирают астры, петунии и розы.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, обострение каких болезней стоит ожидать весной. В текущий период могут ухудшиться язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По мнению врачей, необходимо тщательно наблюдать за своим самочувствием в весенний период и оперативно реагировать на ухудшения.

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