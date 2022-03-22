Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентов по вкладам, полученных в 2021 и 2022 годах.
Об этом стало известно во вторник, 22 марта. Нововведение освобождает граждан России от выплаты налога, который они должны были заплатить за 2021-2022 годы в 2022-2023 годах. Также были внесены изменения в расчет необлагаемой налогом суммы в будущем.
Как сообщили «РИА Новости», в дальнейшем необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Центробанка РФ в данном году.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург готовится к эксперименту по упрощенному налогообложению для малого бизнеса. Сэкономить предприниматели смогут на бухгалтерах, страховых и пенсионных взносах. Новые возможности предусмотрены для организаций и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и с числом работников до пяти человек.