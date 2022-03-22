В российских школах ВПР перенесли с весны на осень из-за риска распространения коронавируса

В российских школах ВПР перенесли с весны на осень из-за риска распространения коронавируса. Фото: pixabay

В российских школах ВПР перенесли с весны на осень из-за риска распространения коронавируса. Фото: pixabay

В учебных заведениях, чтобы не допустить новых заражений COVID-19, перенесли всероссийские проверочные работы.

Теперь ВПР пройдут не весной, как было запланировано, а осенью. Данное решение согласовано Рособрнадзором с правительством Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что работы пройдут с 19 сентября по 24 октября, новое расписание при этом сформируют до 5 сентября текущего года. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Необходимо будет просто корректно внести результаты в систему.

Также ВПР, которые должны пройти в компьютерной форме, аналогично другим предметам переносятся на осень 2022 года.

Специалисты считают, что март и апрель могут стать ключевыми для ситуации с коронавирусом в России.

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