Губернатор Петербурга снова заявил, что отмены масочного режим в городе пока не будет

Губернатор Петербурга снова заявил, что отмены масочного режим в городе пока не будет. Фото: pixabay

Губернатор Петербурга снова заявил, что отмены масочного режим в городе пока не будет. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге пока не предвидится отмена обязательного масочного режима.

О том, что маски в Северной столице все еще обязательно нужно носить еще раз подтвердил губернатор города Александр Беглов в традиционном радиообращении 21 марта.

По мнению Беглова, масочный режим в Петербурге до сих пор крайне необходим. Он отметил, что ситуация с коронавирусом, действительно, меняется к лучшему. Так, за последние две недели госпитализация снизилась на 47%, а число активно больных сократилось на 42%.

При этом губернатор подчеркнул, что это не значит возможность пренебрежения средствами индивидуальной защиты. Он заметил, что маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в железнодорожных поездах ношение масок до сих пор остается одном из главных требований, по утверждению Роспотребнадзора.