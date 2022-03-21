Роспотребнадзор заявил, что ношение масок в поездах и на вокзалах до сих пор обязательно

Роспотребнадзор заявил, что ношение масок в поездах и на вокзалах до сих пор обязательно
Роспотребнадзор заявил, что ношение масок в поездах и на вокзалах до сих пор обязательно. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В железнодорожных поездах ношение масок до сих пор остается одном из главных требований, заявил Роспотребнадзор.

В управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту утверждают, что носить маски в поездах все еще нужно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту информировало об обязательном ношении масок на территории вокзалов и в поездах. При этом отмечается, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавируса.

До этого в РЖД сообщили, что были сняты ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в РЖД приняли решение постепенную отмену некоторых антикоронавирусных мер, например, пассажирам поездов дальнего следования теперь будет разрешаться не надевать маски, а также не проходить термометрию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах.

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