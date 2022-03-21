РЖД разрешили пассажирам не носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах

В РЖД приняли решение постепенную отмену некоторых антикоронавирусных мер. В частности пассажирам поездов дальнего следования теперь будет разрешаться не надевать маски, а также не проходить термометрию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах..
Решение о постепенном ослаблении мер было принято РЖД на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается в официально Telegram-канале РЖД.
Также пассажирам больше не обязательно соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах, подчеркнули в компании. Одновременно с этим сохраняется дезинфицирование подвижного состава и помещения вокзалов. Особое внимание при этом уделяется контактным поверхностям, таким как дверям, ручкам, поручням и тд.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сайте РЖД появился сервис, через который можно забронировать отели и экскурсии. Сервис создан на российском программном обеспечении, в настоящее время к нему подключено около 60 тыс. объектов размещения.