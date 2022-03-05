РЖД создали свой сервис для бронирования отелей и экскурсий

РЖД создали свой сервис для бронирования отелей и экскурсий
В настоящее время к сервису подключено около 60 тысяч объектов размещения, этот перечень будет дополняться. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

На сайте РЖД появился сервис для бронирования отелей и экскурсий.

Сервис создан на российском программном обеспечении, в настоящее время к нему подключено около 60 тыс. объектов размещения.

Как сообщила пресс-служба компании, для доступа пользователю необходимо перейти на сайт, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. Система содержит информацию об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования и отзывы.

Одновременно с бронированием пользователи могут заказать экскурсии, выбрать программу и удобные даты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сайты российских СМИ подверглись масштабной хакерской атаке. Масштабная атака была совершена в понедельник, 28 февраля. Злоумышленники разместили на сайтах информацию, которая не соответствуют действительности,

Ранее хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» против России.

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