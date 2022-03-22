Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подхватила COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подхватила COVID-19
Тест оказался положительным. Фото: pixabay.com

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По ее словам, тест она сдала тест утром 22 марта. Результаты исследования на COVID-19 оказались положительными

«Это означает, что я буду следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний и не поеду с президентом в Европу», — приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что заболевание протекает бессимптомно, на карантине она проведет как минимум несколько дней. И добавила, что у американского лидера Джо Байдена тест отрицательный.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на смену штамма «омикрон» пришла его новая версия — «стелс», который не вызывает стойкого иммунитета к COVID-19. «Стелс-омикрон» вызывает легкое течение болезни, но он часто дает серьезные осложнения.

Штамм «омикрона» BA.2 («стелс») появился еще в конце 2021 года в Дании. За эти месяцы он успел добраться до других стран, в том числе до России. Точной статистики по заражениям «стелсом» в России нет из-за наличия проблем с его диагностированием. Но есть информация от Роспотребнадзора, что «стелс» распространяется на 80% быстрее обычного «омикрона».

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