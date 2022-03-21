Врач назвал главные симптомы «стелс-омикрона»

Несмотря на то, что тревожные события отвлекли внимание мира от коронавируса, он продолжает распространяться. На смену штамма «омикрон» пришла его новая версия — «стелс», который не вызывает стойкого иммунитета к COVID-19. «Стелс-омикрон» вызывает легкое течение болезни, но он часто дает серьезные осложнения. Врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о его основных симптомах и особенностях.

Гончаров отметил в беседе с «Общественной службой новостей», что новый штамм довольно сложно обнаруживать. Классические методы ПЦР-диагностики со своей задачей при данном штамме не справляются, приходится применять специальные тест-системы. Еще одна неприятность — «стелс» не вызывает устойчивый иммунитет. В сравнении с другими вариантами ковида он больше поход на ОРВИ по частоте заболеваний — человек может болеть им неоднократно.

Штамм «омикрона» BA.2 («стелс») появился еще в конце 2021 года в Дании. За эти месяцы он успел добраться до других стран, в том числе до России. Точной статистики по заражениям «стелсом» в России нет из-за наличия проблем с его диагностированием. Но есть информация от Роспотребнадзора, что «стелс» распространяется на 80% быстрее обычного «омикрона».

Симптомы при «стелсе» изменились. Чаще всего пациенты жалуются на общую усталость, головные боли, снижение аппетита, чувство жара и повышение температуры, чихание, кашель, боли в горле и ломоту.

Кроме того, «стелс» вызывает боли в конечностях, которые также называют полинейропатией. Они связаны с нарушением проведения электрических импульсов по нервной системе либо с нарушением микроциркуляции. Еще один симптом — потеря обоняния.

По данным ученых из Дании, при повторном заболевании «стелсом» количество жалоб на симптомы снижается на треть. Например, общая утомляемость, на которую жаловались 75% пациентов, при повторном заболевании встречается лишь у 50% больных. Боли в конечностях, которые были у 30% пациентов при первом заболевании, далее встречались лишь у 10% человек.

Однако, несмотря на более легкое течение коронавируса при «стелсе», он вызывает осложнения. Поэтому даже после легкой болезни нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

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