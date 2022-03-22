Роспатент принял заявку отечественной компании с идей от IKEA

Логотип новой петербургской компании очень схож с фирменным знаком IKEA, покинувшей Россию.

В Северной столице создали новый товарный знак «ИДЕЯ» от компании «Люксорта-Сервис», предоставляющей услуги по ремонту квартир и разработке дизайн-проектов. Заявку на его регистрацию подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что логотип компании выполнен в стиле, который свойственен IKEA, — а именно в оформлении использовался тот же шрифт, цвета и формы.

До этого генеральный директор организации «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев в течение прошлой неделе подавал в суд на IKEA. Утверждалось, что из-за срыва планов его дизайн-студии, он потерял квадриллион рублей, которые теперь необходимо возместить. Бизнесмен также заявил, что был в шоке от новости о закрытии магазинов, а его состояние здоровья резко ухудшилось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории РФ захотели национализировать 59 иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне текущей политической обстановки.