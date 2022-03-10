Apple, IKEA и Porsche планируют национализировать в России

На сегодняшний день, в перечне оказались такие компании, как: Volkswagen, Apple, IKEA, IBM, Microsoft, Shell, H&M, Porsche, Toyota и другие. Фото: unsplash

На сегодняшний день, в перечне оказались такие компании, как: Volkswagen, Apple, IKEA, IBM, Microsoft, Shell, H&M, Porsche, Toyota и другие. Фото: unsplash

В России захотели национализировать 59 иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка в связи с текущей политической обстановкой.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Перечень составила «Общественная потребительская инициатива. В нем среди прочих оказались Apple, Microsoft, Volkswagen, IBM, IKEA, McDonald’s, Shell, Toyota, Shell, H&M, Porsche и другие.

Как сообщили «Известия», соответствующий документ направлен в Генпрокуратуру и правительство. К работе над списком планируют привлечь Минпромторг, Роспотребнадзор и правоохранительные органы. К компаниям, попавшим в перечень, будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.