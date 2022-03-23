Военный комиссариат Петербурга призовет 2700 человек весной 2022 года

Военный комиссариат Петербурга призовет 2700 человек весной 2022 года
Больше половины срочников будут служить в режимных воинских частях. Фото: пресс-служба ЗВО

Весенний призыв стартует по всей России 1 апреля. В ряды вооруженных сил РФ планируется призвать 2700 жителей Петербурга.

Об этом на заседании Смольного сообщил и.о. военного комиссара города Олег Мазурин, пишет РБК. Грядущий призыв продлится до 15 июля.

Больше половины срочников будут служить в режимных воинских частях. Не менее 20% из них должны иметь высшее образование, более 17% — военно-учетную специальность.

Мазурин подчеркнул, что Генштаб ВС РФ запретил направлять призывников в районы проведения специальной операции на Украине. По его мнению, этот призыв будет проходить в сложной обстановке из-за «информационно-психологической войны с использованием огромного потока фейков».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан в запасе.

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