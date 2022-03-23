Канцлер Германии предупредил об «обратном эффекте» санкций против РФ

Как считает Шольц, страны Запада ввели довольно тяжелые санкции против России. Фото: pixabay

Как считает Шольц, страны Запада ввели довольно тяжелые санкции против России. Фото: pixabay

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости учитывать «обратный эффект» антироссийских санкций.

Как считает Шольц, страны Запада ввели довольно тяжелые санкции против России. Ограничения повлияют на экономическое развитие РФ, а их последствия будут «еще более драматичными», передает издание Zeit Online.

Канцлер отметил значимость обратного эффекта санкций. Он подчеркнул, что экономические последствия для Европы и ее партнеров должны быть преодолимы. Поэтому ФРГ выступила против эмбарго на российские энергоносители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов.