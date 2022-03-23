Без осадков и плюс 8 градусов: какой будет погода в Петербурге 23 марта

Уличные термометры покажут от +6 до +8 градусов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Уличные термометры покажут от +6 до +8 градусов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В середине рабочей недели в Петербурге прогнозируется переменная облачность и до 8 градусов тепла.

Согласно данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, петербургскую погоду сегодня будет определять уходящий на юг антициклон. Жителей города ждет переменная облачность, но обойдется без осадков.

Воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. В Ленобласти местами потеплеет до 9 градусов.

Скорость западного ветра в Северной столице составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Уже в четверг в Петербург вернется облачная погода, ближе к ночи возможны небольшие осадки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы.