Без осадков и плюс 8 градусов: какой будет погода в Петербурге 23 марта

Без осадков и плюс 8 градусов: какой будет погода в Петербурге 23 марта
Уличные термометры покажут от +6 до +8 градусов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В середине рабочей недели в Петербурге прогнозируется переменная облачность и до 8 градусов тепла.

Согласно данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, петербургскую погоду сегодня будет определять уходящий на юг антициклон. Жителей города ждет переменная облачность, но обойдется без осадков.

Воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. В Ленобласти местами потеплеет до 9 градусов.

Скорость западного ветра в Северной столице составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Уже в четверг в Петербург вернется облачная погода, ближе к ночи возможны небольшие осадки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы.

новости СПб погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на ...