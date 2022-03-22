Сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы

Сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы. Фото: Baltphoto

Сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы. Фото: Baltphoto

Первая корюшка стала появляться на торговых прилавках Северной столицы.

Жители и гости Санкт-Петербурга уже могут полакомиться любимой маленькой традиционной весенней рыбкой. Несмотря на то, что сезон корюшки начнется в апреле, ее уже можно купить на городских рынках и небольших уличных прилавках, правда, пока за немаленькие деньги. Об этом сообщают «Невские Новости».

Рыбку можно приобрести, например, на Балканской площади. Отмечается, что за килограмм корюшки до начала официального сезона продавцы просят от 395 до 595 рублей.

Позже городской Комитет по промышленной политике и торговле определит перечень мест в Петербурге, где корюшку смогут продавать легально. В 2021 году официальные точки по продаже этой рыбы открылись 15 апреля и функционировали до 31 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге за минувшую неделю от нелегальных торговых объектов в разных районах города были освобождены 43 земельных участка.