В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю

Было изъято 350 единиц незаконно реализуемого товара. Фото: комитет по контролю за имуществом

Было изъято 350 единиц незаконно реализуемого товара. Фото: комитет по контролю за имуществом

В Петербурге в течение минувшей недели от нелегальных торговых объектов в разных районах города были освобождены 43 земельных участка.

Очередные рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей состоялись в Красносельском, Центральном, Выборгском, Приморском, Невскрм, Кировском, Калининском и Московскиом районах.

Как сообщили в пресс-службе по контролю за имуществом, уличную торговлю разогнали у станций метро у станций метро «Адмиралтейская», «Гражданский проспект», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Ленинский проспект» и «Купчино».

Все торговые конструкции демонтированы, оборудование помещено на склад временного хранения, а более 350 единиц незаконно реализуемого товара изъято

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе ночных проверок с 11 на 12 февраля на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова было обнаружено 17 нарушителей, — это все проверенные бары и рестораны. Не смогли избежать наказания и сами посетители: все 337 петербуржцев, оказавшихся в ночное время в общепите, заплатят административные штрафы по 4 тысячи рублей. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тысяч рублей.