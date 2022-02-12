В ходе ночных рейдов с 11 на 12 февраля в Петербурге нашли 17 нарушителей

В ходе ночных рейдов с 11 на 12 февраля в Петербурге нашли 17 нарушителей. Фото: пресс-служба Смольного

В ходе ночных рейдов с 11 на 12 февраля в Петербурге нашли 17 нарушителей. Фото: пресс-служба Смольного

В ходе ночных проверок с 11 на 12 февраля на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова было обнаружено 17 нарушителей, — это все проверенные бары и рестораны.

Так, все пойманные на нарушениях бары и рестораны Центрального района не соблюдали коронавирусные ограничения. При этом все они продолжали работать после 23 часов несмотря на запрет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Деятельность всех 17-и заведений приостановлена, а в отношении владельцев возбуждены административные дела. Всем нарушителям были назначены штрафы в размере до 300 тысяч рублей. Не смогли избежать наказания и сами посетители: все 337 петербуржцев, оказавшихся в ночное время в общепите, заплатят административные штрафы по 4 тысячи. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тысяч рублей.

Также были проведены и дневные рейды сотрудниками ККИ, в ходе которых проверили 83 объекта торговли, 30 точек общепита и шесть организаций сферы услуг в десяти районах города. Нарушения выявлены в 15 объектах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам проверки с начала 2022 года в январе сотрудниками ККИ было возбуждено более 50 протоколов об административных правонарушениях.