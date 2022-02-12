В ходе ночных рейдов с 11 на 12 февраля в Петербурге нашли 17 нарушителей

В ходе ночных проверок с 11 на 12 февраля на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова было обнаружено 17 нарушителей, — это все проверенные бары и рестораны.
Так, все пойманные на нарушениях бары и рестораны Центрального района не соблюдали коронавирусные ограничения. При этом все они продолжали работать после 23 часов несмотря на запрет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Также были проведены и дневные рейды сотрудниками ККИ, в ходе которых проверили 83 объекта торговли, 30 точек общепита и шесть организаций сферы услуг в десяти районах города. Нарушения выявлены в 15 объектах.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам проверки с начала 2022 года в январе сотрудниками ККИ было возбуждено более 50 протоколов об административных правонарушениях.