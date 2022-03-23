Магазины и аптеки в России вводят неожиданное изменение для всех россиян

Российские продуктовые магазины, а также аптеки и непродовольственные торговые точки хотят ввести новые правила для своих клиентов.

Имеется в виду изменение формы товарных чеков, которые после покупки выдают россиянам. В стране многие магазины желают перейти на электронный вариант.

Разрешение на это дали бизнесменам в ФНС. В ведомстве объяснили, что в ближайшее время магазины и аптеки перестанут штрафовать за невыдачу бумажного чека клиентам.

Отмечается, что трудностей с наличием кассовой ленты для чеков нет, однако перестройки в логистике могут быть чреваты кратковременными сбоями в поставке.

Предпринимателям понравилась идея перехода на электронные чеки, так как это даст возможность сэкономить, а также позаботиться об экологии.

По словам экспертов, покупатели должны дать свое согласие на получение электронного чека на почту или в виде смс на смартфон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазин «Магнит» принял неожиданное решение о приостановке услуги для всех россиян.