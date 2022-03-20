Магазин «Магнит» принял неожиданное решение о приостановке услуги для всех россиян

У "Магнита" не частично не работает сайт. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

У "Магнита" не частично не работает сайт. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Сеть супермаркетов «Магнит», которая есть в разных субъектах Российской Федерации, заявила о нововведении по отношению к покупателям.

Имеется в виду, что изменилась работа сайта сети и мобильного приложения. Клиенты супермаркетов отметили, что на сайте больше не представлен полный каталог продукции, содержащий данные о ценах на товар. В «Магните» эту информацию подтвердили.

Магазин отметил, что в нынешних обстоятельствах сети пришлось приостановить работу данного сервиса.

«У нас ввиду динамичности цен отсутствует возможность оперативного обновления каталогов, поэтому мы приостановили временно их работу. Все запланированные акции марта действуют», — заявил «Магнит» в сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазин «Пятерочка» пошел на радикальную меру по отношению к россиянам.