Магазин «Пятерочка» пошел на радикальную меру по отношению к россиянам

В магазине "Пятерочка" перестанут действовать скидки на сахар и масло. Фото: «Пятерочка»

В магазине "Пятерочка" перестанут действовать скидки на сахар и масло. Фото: «Пятерочка»

Изменения, обещают представители магазина, временные.

Сеть продовольственных магазинов «Пятерочка» решила быть категоричной по отношению к жителям России, как сообщает PRIMPRESS, изменения коснутся программы лояльности и различных скидок для покупателей.

На некоторые товары акции в скором времени распространяться не будут. Имеются в виду растительное масло и сахар. Магазины установили на данные товары фиксированную цену.

«На сахарный песок и подсолнечное масло мы сейчас установили фиксированную цену, на которую не распространяются пенсионная скидка, списание баллов, а также акция «Семейная среда»», – заявили в «Пятерочке».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о долгожданном сообщении от Wildberries. Интернет-магазин заявил о нововведениях для своих покупателей.