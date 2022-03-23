Сторож магазина почти год развращал 10-летнего ребенка в Петербурге

Сторож международной сети магазинов низких фиксированных цен в Петербурге стал подозреваемым в деле.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 марта, днем, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что некий преступник в период с мая 2021 года по март 2022 писал в социальной сети ее сына сообщения интимного характера. 10-летнего мальчика домогались.

Было заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Уже на следующий день, вечером, оперативники задержали подозреваемого у дома по улице Коллонтай. Фигурантом стал 31-летний уроженец Псковской области, сторож магазина,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант на глазах у пассажиров приставал к девочке-подростку в маршрутке в Шушарах.