На управляющего в офисе у «Волковской» напали с травматом и газовым баллончиком

На управляющего в офисе у &#171;Волковской&#187; напали с травматом и газовым баллончиком
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фото: google.maps

Полиция разбирается в конфликте, который произошел в офисе во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 21 марта в полицию обратился 35-летний мужчина, который работает управляющим ИП. Он сообщил, что в офисе в доме №3 по Грузинской улице арендаторы стреляли из травматического пистолета.

Прибывшая полиция выяснила, что между управляющим и арендаторами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе перепалки 40-летний мужчина выстрелил в потолок из своего травматического пистолета, после чего 31-летний мужчина распылил слезоточивый газ из газового баллончика в сторону управляющего.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелка задержали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сторож магазина почти год развращал 10-летнего ребенка в Петербурге.

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