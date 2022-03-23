На управляющего в офисе у «Волковской» напали с травматом и газовым баллончиком

Полиция разбирается в конфликте, который произошел в офисе во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 21 марта в полицию обратился 35-летний мужчина, который работает управляющим ИП. Он сообщил, что в офисе в доме №3 по Грузинской улице арендаторы стреляли из травматического пистолета.

Прибывшая полиция выяснила, что между управляющим и арендаторами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе перепалки 40-летний мужчина выстрелил в потолок из своего травматического пистолета, после чего 31-летний мужчина распылил слезоточивый газ из газового баллончика в сторону управляющего.

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