Сети «Магнит» и «Дикси» обрадовали россиян неожиданным решением

Скидка будет введена в "Магните" и "Дикси". Фото: pixabay

Скидка будет введена в "Магните" и "Дикси". Фото: pixabay

Сети магазинов готовы ввести новую акцию.

Популярные сети продовольственных магазинов «Магнит» и «Дикси» решили одновременно принять неожиданное для всех граждан в Российской Федерации решение. Отмечается, что оно продолжит действовать вплоть до конца мая текущего года, передает PRIMPRESS.

Новая возможность сэкономить получится сразу у нескольких категорий россиян.

Ретейлеры запланировали ввести новую скидку. Рассчитывать на нее при покупках могут только лишь некоторые категории граждан. Под акцию подпадают пенсионеры, социальные работники, волонтеры, оказывающие помощь пожилым россиянам и ухаживающие за ними. Кроме этого, новое правило коснется также и родственников пожилых людей.

Эта категория покупателей способна получить скидку в размере 15% при оплате покупок в магазинах сетей «Дикси» и «Магнит». Стоит отметить, что заплатить меньше можно, придя в магазин в определенное время. К слову, в сети «Дикси» покупка должна быть успеть сделана до 11:00, а в «Магните» — до 11:00 или до 14:00. Это будет зависеть от типа магазина.

Отмечается, что бонус можно получить только при оплате конкретной картой. Имеется в виду банковская карточка платежной системы «Мир».

Напомним, что российским пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение на кассе, а другим категориям граждан предоставить справку об уходе, бейдж или служебное удостоверение социального работника.

Новые правила будут действовать вплоть до 31 мая 2022 года.

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