Петербуржцев попросили помочь выбрать имя лемуру из Ленинградского зоопарка

В Петербурге объявили конкурс на имя для малыша лемура из Ленинградского зоопарка.
Как сообщили в городском комитете по культуре, семейство кошачьих лемуров в Ленинградском зоопарке пополнилось еще весной прошлого года, но узнать пол малыша удалось совсем недавно — это девочка. Самка уже подросла, много бегает и играет, а из еды предпочитает сухофрукты и сельдерей.
Петербуржцам по традиции предложили помочь выбрать имя для нового жителя зоосада. Записку со своим вариантом имени можно будет оставить в специальном ящике, который будет стоять у вольера в павильоне приматов с 24 марта по 24 апреля.
Имя для малышки выберут 27 апреля. Результат появится на странице Ленинградского зоопарка «ВКонтакте».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сурки Ленинградского зоопарка продолжают спать, несмотря на приход весны.