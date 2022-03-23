Петербуржцев попросили помочь выбрать имя лемуру из Ленинградского зоопарка

Петербуржцев попросили помочь выбрать имя лемуру из Ленинградского зоопарка
Предложить свой вариант имени можно до 24 апреля. Фото: комитет по культуре Петербурга

В Петербурге объявили конкурс на имя для малыша лемура из Ленинградского зоопарка.

Как сообщили в городском комитете по культуре, семейство кошачьих лемуров в Ленинградском зоопарке пополнилось еще весной прошлого года, но узнать пол малыша удалось совсем недавно — это девочка. Самка уже подросла, много бегает и играет, а из еды предпочитает сухофрукты и сельдерей.

Петербуржцам по традиции предложили помочь выбрать имя для нового жителя зоосада. Записку со своим вариантом имени можно будет оставить в специальном ящике, который будет стоять у вольера в павильоне приматов с 24 марта по 24 апреля.

Имя для малышки выберут 27 апреля. Результат появится на странице Ленинградского зоопарка «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сурки Ленинградского зоопарка продолжают спать, несмотря на приход весны.

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