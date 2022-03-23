Беглов заявил, что работодатели должны предоставлять выходные для диспансеризации

Беглов заявил, что работодатели должны предоставлять выходные для диспансеризации
В Петербурге возобновляют плановую госпитализацию и диспансеризацию. Фото: unsplash.com

В этом году в Петербурге диспансеризацию и плановые осмотры пройдут более 3 миллионов горожан.

По словам губернатора Александра Беглова, для удобного прохождения процедур город создал все условия.

Он отметил, что работодатель должен предоставлять сотрудникам выходные для диспансеризации. При этом пройти процедуры можно вечером после работы и в выходные дни. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Среди трех млн горожан, которые пройдут диспансеризацию в этом году, почти миллион составят дети. В целом на осмотрах врачей по плану побывает каждый второй петербуржец. Кроме обычной диспансеризации можно пройти и углубленную – через два месяца после перенесенного ковида.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице возобновилась диспансеризация. За это время профосмотры прошли около 48 тысяч человек. Как сообщает комитета по здравоохранению Петербурга, однако это меньше, чем в прошлые годы. Всё же есть объяснение. Теперь все осмотры проходят по предварительной записи с соблюдением санитарных правил.

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