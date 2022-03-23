При демонтаже на Обуховской обороны нашли 8 боеприпасов времен ВОВ

Оказалось, что было найдено 8 осколочно-фугасных снарядов калибра 122-миллиметра, предназначенных для стрельбы из гаубицы, времён Великой Отечественной войны. Они находились в состоянии сильной коррозии.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы, которые были найдены при проведении демонтажных работ вечером, 22 марта, на проспекте Обуховской обороны.
Об опасной находке работники сообщили в правоохранительные органы. Вскоре прибыли группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев подозрительные предметы, специалисты-взрывотехники поняли, что это 8 осколочно- фугасных снарядов калибра 122-миллиметра, предназначенных для стрельбы из гаубицы, времён Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии.
Боеприпасы вывезли на спецполигон Ленобласти и обезвредили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный «заминировал» все мосты в Петербурге.