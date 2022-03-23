Инвестор рассказал, надо ли сейчас покупать серебро и платину

По словам аналитика, есть смысл перевести часть денег в серебро и платину.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что эти металлы гораздо менее ликвидны, чем золото, передает агентство «Прайм».

Считается, что хранение драгметаллов является надежным способом сбережения накоплений. Однако, даже невзирая на отмену НДС для физических лиц, надо понимать, что платина и серебро даже по сравнению с золотом менее ликвидны.

«Драгоценные металлы тяжело хранить, а их ликвидность в несколько раз ниже ликвидности валют», — уверяет специалист.

По мнению Маслова, обменять можно часть сбережений на золото, платину или серебро. Однако здесь важно не забывать о «разумном количестве». Также эксперт посоветовал «не класть все яйца в одну корзину».

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