В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за гаджеты, неработающие из-за санкций

Из-за введенных в отношении России санкций некоторые гаджеты такие как, например, «умные» часы перестали работать. В связи с этим эксперты рассказали, как действовать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги.

В Роспотребнадзоре заявили, что в случае, если гаджет перестал работать из-за санкций, его должен починить изготовитель. В случае, если такому гаджету меньше двух лет, то покупатель может потребовать вернуть за него деньги. Об этом сообщает Федеральная служба по надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изготовитель имеет обязательство обеспечить работу техники проданной в России, включая и действие фитнес-браслетов, смарт-часов, а также бытовых приборов в течение того срока, который полагается технике по службе, отмечают в Роспотребнадзоре. В случае, если срок службы прибора не установлен, тогда обязанность закрепляется у производителя на 10 лет со дня передачи товара потребителю.

Такое правило значит и то, что в случае необходимости может быть организован ремонт и поставка запчастей. Подчеркивается, что остановка работы программного обеспечения товара может признаваться существенным недостатком продукта.

Если в течение двух лет со дня продаж этот существенный недостаток проявился, то покупатель может потребовать вернуть средства за некачественный товар. Сделать это можно у продавца, производителя или уполномоченного импортера, в том числе у индивидуальных предпринимателей.

В случае, если покупателя не услышат, а прибор не будет отремонтирован, или возвращены деньги, то возможно потребовать возврата средств за некачественный товар по статье 19 закона «О защите прав потребителей».

В ведомстве также обратили внимание, что большая часть иностранных компаний решили публично объявить о своем закрытии, остановке деятельности и уходе с потребительского рынка. В связи с этим потребителям сообщили, что для работы в России зарубежные компании обязаны зарегистрировать российское юридическое лицо, соответственно информация об организациях есть в Едином государственном реестре юридических лиц, что означает: компании берут на себя обязательства соблюдать российское гражданское право.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт посоветовал россиянам скорее покупать импортную бытовую технику, так как в скором времени может произойти значительный рост цен.