Эксперт рекомендовал россиянам поторопиться с покупкой импортной бытовой техники

Эксперт рекомендовал россиянам поторопиться с покупкой импортной бытовой техники
Эксперт рекомендовал россиянам поторопиться с покупкой импортной бытовой техники. Фото: Pixabay

Эксперт посоветовал жителям России скорее покупать импортную бытовую технику, так как в скором времени может произойти значительный рост цен.

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов предположил, что бытовая техника с высокотехнологичными компонентами или товары, поставляющиеся зарубежными концернами из Европы, США, а также Японии, могут временной уйти с российского рынка. При этом то, что останется, подорожает в цене на 30 или 40%. Об этом эксперт поделился в интервью с агентством «Прайм».

При этом эксперт заметил, что в настоящий момент спрос на бытовую технику аналогично многим другим вещам превышает пополнение количества. Зачастую эта проблема возникает из-за перебоев в логистике на фоне санкций. В связи с этим, по мнению эксперта, с покупкой бытовой техники нужно поторопиться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что санкции компаний, занимающихся разработкой операционных систем, может привести к ограничению или полной остановке работы «умной» бытовой техники в России.

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