Эксперт предупредил о внешних отключениях бытовой техники в России из-за санкций

Санкции компаний, которые занимаются разработкой операционных систем, может привести к ограничению или полной остановке работы «умной» бытовой техники в России, считает эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных.

Часто в производстве используются операционные системы западного производства, что позволяет унифицировать разработку приложений и выпуск базового программного обеспечения. Для бесперебойной работы «умной» техники постоянно выпускаются обновления, которые делятся на «добровольные» и «принудительные». Если от первых можно отказаться, то вторые будут установлены при любом подключении к Wi-Fi. В итоге последние могут либо ограничить функционал, либо полностью остановят работу таких приборов, как телевизор, посудомоечная или стиральная машина, а также некоторой мелкой бытовой техники, предупредил эксперт.

В зону риска попадают модели производства конца 2020-го — начала 2022 года.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.